Aproximativ 3.000 de suedezi folosesc microcipuri implantate sub piele in loc de carduri de acces sau de identitate.

Potrivit AFP, in ultimii 3 ani numarul suedezilor care a ales sa recurga la aceasta solutie a ajuns la aproximativ 3.000 de persoane.

Microcipul este de marimea unui bob de orez si se implanteaza cu o seringa sub piele, pe partea din spate a mainii.

Dispozitivul poate fi folosit pentru a cumpara diferite produse, pentru accesul in cladiri sau chiar pentru a cumpara bilete de tren, scrie Euronews.

Ben Libberton, microbiolog la Laboratorul MAX IV, spune ca noua tehnologie este impresionanta, dar exista si riscuri.

Astfel, datele personale ale celor care poarta un microcip pot fi accesate si furate destul de usor, fara ca persoana vizata sa-si dea seama.

Cu toate acestea, moda folosirii microcipurilor este tot mai raspandita in Suedia, unde oamenii au mare incredere in autoritati si in noile tehnologii.

Marile companii ofera aceasta optiune angajatilor de mai multi ani si chiar organizeaza petreceri tematice pentru cei "microcipati".