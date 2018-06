Vezi comunicatul oficial.

Mio Technology anunta disponibilitatea pe piata locala a sistemului de navigatie Mio Spirit 7700 LM, ce beneficiaza de harti TomTom cu actualizari gratuite pe viata si are un ecran panoramic de 12,7 cm.

In plus, acesta ofera informatii despre limitele de viteza, cele mai bune rute, precum si asistenta la parcare.

Datorita functiei Lifetime Map Updates, schimbarile aparute pe traseu sau drumurile inchise nu vor mai reprezenta o problema pentru soferi.

Sistemul de navigatie Mio Spirit 7700 LM poate fi conectat cu usurinta la un calculator, iar prin intermediul software-ului MioMore Desktop, utilizatorii vor fi mereu instiintati atunci cand va aparea o noua actualizare.

Sistemul de navigatie Mio Spirit 7700 LM este conceput sa fie eficient si usor de utilizat, in special in timpul conducerii.

Astfel, dispozitivul se fixeaza pe parbriz printr-un suport magnetic activ, astfel incat montarea si demontarea acestuia se realizeaza rapid si usor. In plus, sistemul de navigatie se poate incarca atat prin suportul magnetic, cat si prin portul micro USB.

Mio Spirit 7700 LM incorporeaza sistemul Mio de ghidare pe banda de rulare, precum si functii de vizualizare 3D ale intersectiilor, pentru o experienta cat mai placuta la volan.

Prin intermediul acestui dispozitiv, soferii vor fi informati din timp cu privire la aspectul traseului si vor fi ghidati la momentul potrivit pe banda corespunzatoare de deplasare.

In plus, Mio Spirit 7700 LM incorporeaza functia de anuntare vocala a strazilor, pentru a nu distrage atentia utilizatorilor de la drum si a evita astfel situatii periculoase.

Sistemul de navigatie ofera asistenta atat pe drum, cat si la parcare, informand utilizatorul cu 1 km inainte de a ajunge la destinatie despre locurile de parcare disponibile.

De asemenea, ulterior, dispozitivul indica utilizatorului locul in care a fost lasat autovehicului. In acest mod, gasirea unui loc de parcare in destinatii noi sau necunoscute nu mai reprezinta o problema pentru utilizatorii care sunt plecati in vacante, spre exemplu.

Pe masura ce este utilizat, sistemul de navigatie Mio Spirit 7700 LM, prin functia LearnMe Pro, retine caracteristicile stilului de conducere ale soferului si recomanda pe viitor trasee personalizate in functie de acestea.

Cu ajutorul IQ Routes, sistemul de navigatie colecteaza in timp real informatii din trafic de la alti soferi si optimizeaza traseul in baza acestora.

Camera este disponibila in Romania la un pret recomandat de 649 lei.