MiTAC Europe lanseaza Mio MiVia Run 350, ceasul cu monitor de ritm cardiac, GPS integrat si conectivitate cu smartphone-ul prin aplicatia MiVia pentru o experienta de utilizare continua extrem de practica, intregita de rezistenta la apa de pana la 3 atmosfere.



Creat pentru cei mai exigenti entuziasti ai sportului, ceasul devine un antrenor personal de incredere inca de la prima utilizare: dupa efectuarea primului antrenament de cel putin 20 de minute, timp in care dispozitivul va colecta si analiza date, Mio MiVia Run 350 va putea apoi sa afiseze nivelul personal de fitness si sa creeze automat programe zilnice de training.

Prin combinarea unor programe integrate, precum Estimarea VO2, Efectul Antrenamentului sau Consilierea de Recuperare, ceasul va propune antrenamente personalizate, care sa creasca pragul consumului de oxigen atins in regim de efort maximal, corelat direct cu nivelul individual de anduranta. in plus, aplicatia de mobil permite concurarea cu alti utilizatori, pentru o motivatie suplimentara.



„MiTAC continua sa ofere produse care sa sustina alegerea si mentinerea unui stil de viata activ, si, dupa lansarea pe piata locala a bratarii de fitness Mio MiVia Essential 350, revine cu un dispozitiv special creat pentru cei care pun accent pe antrenamentele fizice de calitate. inca de la prima utilizare, Mio MiVia Run 350 devine expertul, antrenorul personal capabil sa ghideze orice entuziast spre depasirea propriilor limite”, spune Cosmin Dobranis, Country Director Mio pentru Romania si Ungaria.





In timpul antrenamentelor, setate pe distanta, timp, interval sau ritm, ecranul dispozitivului va indica zona cardiaca in care este efectuat efortul fizic:

Moderata (intre 50% – 60% din limita superioara a ritmului cardiac propriu) – ramanerea in aceasta zona va conduce la reducerea nivelului colesterolului si grasimii corporale in timp. Zona este specifica mersului normal si rapid,

Ardere grasime (60% - 70%) – zona este specifica antrenamentului de tip jogging, contribuie la consumarea unui numar mare de calorii si ajuta la arderea grasimilor,

Aerobica (70% - 80%) – odata ajunsa la acest nivel al ritmului cardiac, o persoana isi creste anduranta si starea de sanatate la nivelul intregului organism,

Anaerobica (80% - 90%) – acest tip de efort priveaza muschii de o parte din cantitatea uzuala de oxigen si ofera cele mai rapide rezultate, desi nu poate fi sustinut mai mult de o ora in cadrul unui singur antrenament,

Efort Maxim (intre 90% – 100% din limita superioara a ritmului cardiac) – zona este activata de alergarea la viteza maxima si este specifica antrenamentelor pe intervale; nu poate fi sustinuta mai mult de cateva minute odata.

Inceperea unui antrenament nu presupune efectuarea de setari suplimentare pe ceasul Mio MiVia Run 350, este de ajuns sa incepeti sa alergati usor timp de cel putin 30 de secunde pentru ca dispozitivul sa treaca automat in modul alergare, activand sistemul GPS si monitorul de ritm cardiac.



De asemenea, ceasul poate fi utilizat sub forma unui dispozitiv de monitorizare a activitatii zilnice: afiseaza pasii, distanta acoperita si caloriile arse, insa este si un monitor al calitatii somnului, astfel incat utilizatorii sa poata analiza tiparele de somn prin aplicatia MiVia.



Utilizatorii pot sa primeasca alerte ale apelurilor si mesajelor de pe WhatsApp, Facebook Messenger, Skype si Twitter. Aceasta functie poate fi dezactivata in timpul antrenamentelor pentru a nu deveni un factor perturbator.

Cu o singura incarcare, durata bateriei este de pana la 5 saptamani in regim de utilizare a ceasului şi de pana la 10 ore cu GPS-ul pornit şi exercitii continue. Cu GPS, monitorizarea ritmului cardiac şi exercitii continue, ceasul ofera autonomie de pana la 8 ore.



Ceasul Mio MiVia Run 350 este disponibil in Romania la pretul recomandat de 899 Lei. Aplicatia MiVia este disponibila gratuit in Google Play si App Store. Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati site-ul http://www.mivia.com/ro/



