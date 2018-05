Anuntul neasteptat facut de reprezentantii celor doua companii.

Operatorul de cablu Liberty Global a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord definitiv privind vanzarea operatiunilor sale din Germania, Ungaria, Romania si Cehia catre grupul de telefonie Vodafone pentru aproximativ 18,4 miliarde de euro, informeaza Business Wire.

Grupul britanic Vodafone, al doilea mare operator de telefonie mobila din lume, este prezent si pe piata din Romania. De asemenea, din grupul Liberty Global face parte si firma olandeza UPC Holding, care detine si UPC Romania.

"Tranzactia evalueaza in mod adecvat operatiunile noastre de baza si va aduce Liberty Global sume in numerar in valoare de 10,6 miliarde euro. In plus, vom pastra tot numerarul generat de cele patru divizii pana la finalizarea afacerii", a declarat directorul general de la Liberty Global, Mike Fries. "Aceasta este o tranzactie importanta si pentru clientii si angajati nostri. in fiecare din aceste piete alaturarea dintre operatiunile Liberty Global si Vodafone va transforma mediul concurential", a adaugat Mike Fries.

Liberty Global a acceptat sa ofere anumite servicii cu caracter tranzitoriu pentru o perioada de pâna la patru ani. Aceste servicii includ intretinerea retelei si functii de IT iar comisioanele anuale vor depinde de serviciile solicitate de Vodafone.

Tranzactia va fi supusa aprobarii Comisiei Europene, care ar urma sa ia o decizie in acest sens la mijlocul lui 2019.

La randul sau, Vodafone a confirmat ca a acceptat sa plateasca 18,4 miliarde euro pentru a prelua operatiunile Liberty Global din Germania, Ungaria, Romania si Cehia.

Vodafone a subliniat ca adaugarea operatiunilor de cablu si internet broadband ale Liberty Global la operatiunile sale de telefonie mobila va permite crearea unei companii europene integrate sa concureze cu fostele monopoluri precum Deutsche Telekom.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images