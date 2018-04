Vezi comunicatul oficial.

NAVITEL anunta lansarea unui nou dispozitiv 2-in-1, NAVITEL RE900 FULL HD. Semnatura distinctiva a dispozitivului este ca acesta combina caracteristicile unui DVR de tip Full HD si un navigator GPS cu harti offline.

Specificatii tehnice

NAVITEL RE900 FULL HD este echipat cu CPU Cortex-A7 Quad Core cu o frecventa de 1.300 MHz. Bazat pe un sistem de operare fiabil Android™, dispozitivul este prevazut cu un ecran tactil color de 5 inci, cu rezolutie de 1280х720.

Memoria interna a dispozitivului este de 16GB, perfecta pentru descarcarea muzicii si a filmelor preferate. Exista, de asemenea, un slot pentru carduri SD/SDHC de pana la 64GB pentru stocarea hartilor de navigatie suplimentare si a fisierelor media. Ecranul ofera o imagine clara atât in lumina puternica a soarelui, cât si pe timp de noapte.

Camera are un obiectiv din sticla de inalta calitate de 5 straturi, pentru imagini detaliate. NAVITEL RE900 este echipat cu tehnologii 3G, Wi-Fi, transmitator FM si tehnologia Bluetooth 4.0 pentru calatorii confortabile. Pentru a ramane conectat atunci când nu are acces la Wi-Fi, utilizatorul poate introduce cu usurinta o cartela SIM in dispozitiv.

DVR Full HD

NAVITEL RE900 FULL HD este echipat cu o camera moderna OmniVision cu sticla in 5 straturi, cu un unghi larg de vizualizare de 140°, care permite inregistrarea de video de o calitate excelenta. Rata de cadre de 30 fps asigura inregistrarea clara atât pe timp de noapte, cât si pe parcursul zilei. Microfonul sensibil al NAVITEL RE900 permite inregistrare audio de inalta calitate.

Senzorul G incorporat este esential pentru pastrarea materialelor critice realizate in timpul accidentelor rutiere. Este activat atunci când autovehiculul accelereaza la viteza mare, frânele sunt activate in mod obisnuit sau atunci când o activitate neobisnuita este detectata aproape de vehicul.

Navigare GPS

NAVITEL RE900 FULL HD este perfect pentru o navigare eficienta la nivel local si global. Pentru navigatie offline, dispozitivul dispune de harti preinstalate din 43 de tari europene, inclusiv Rusia, Belarus, Kazahstan si Ucraina. Toate hartile sunt supuse actualizarilor online gratuite pe intreaga durata de viata a dispozitivului. Hartile suplimentare pot fi achizitionate prin intermediul meniului principal al programului: Meniu> My Navitel> Achizitionare harti. Programul va ajuta, de asemenea, sa actualizati hartile si programele existente, daca este necesar.

Hartile includ cele mai recente informatii despre reteaua rutiera si baza de date SPEEDCAM, precum si un numar mare de puncte de interes si obiecte 3D. Software-ul Navitel Navigator ajuta utilizatorul sa aleaga cele mai bune rute si ofera mesaje vocale. Asistentul de banda va ajuta sa primiti informatii importante despre modul de efectuare a manevrei corecte in intersectii. Traficul in timp real este luat in considerare la calcularea duratei parcursului si poate fi vizualizat cu usurinta pe ecran in modul de navigare.

Harti din urmatoarele tari sunt preinstalate pe NAVITEL RE900 FULL HD: Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Bosnia si Hertegovina, Cipru, Republica Ceha, Croatia, Danemarca, Grecia, Ungaria, Islanda, Insula Man, Italia, Kazahstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Rusia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia, Ucraina, Marea Britanie, Orasul Vatican.

Continutul pachetului

Pachetul NAVITEL RE900 FULL HD include accesorii auto care fac si mai convenabile instalarea si utilizarea solutiei hibride.

Continutul pachetului NAVITEL RE900 FULL HD:

• Navigare DVR NAVITEL RE900 Dispozitiv FULL HD

• Suport auto (parbriz)

• incarcator auto 12/24 V

• Cablu USB

• Manual de utilizare

• Card de garantie

Pret de vanzare NAVITEL RE900 FULL HD: 129 Euro.