Ideea va fi implementata pe un aeroport.

Un aeroport din Japonia vrea sa imbunatateasca reputatia tarii legata de curatenie si va oferi la WC-uri hartie igienica pentru smartphone-uri! Aeroportul International Narita are deja 86 de WC-uri ce au si hartie igienica pentru telefoane.

Rola de hartie este similara cu cea normala, avand insa dimensiuni mai mici, si a fost instalata de catre gigantul in telecomunicatii NTT Docomo. Hartia nu poate inlatura doar bacteriile de pe telefon, avand si informatii in limba engleza precum serviciile de Wi-Fi si date despre calatorii.

Japonia are deja toalete publice hi-tech in comparatie cu restul lumii. Multe dintre WC-urile publice scaune incalzite. Se estimeaza ca 76% din casele din Japonia au WC-uri de acest gen, scrie The Independent.