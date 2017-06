Translate One2One este o casca inteligenta, care poate oferi traduceri in timp real.

Casca ofera o traducere aproape simultana, putand fi utilizata in timpul discutiilor cu o persoana care vorbeste in alta limba.

Dispozitivul este alimentat la supercomputerul Watson si are nevoie de numai 3-5 secunde pentru a realiza o traducere, scrie The Independent. Traducerea este apoi comunicata direct in casca.

Pana acum aceasta casca poate oferi traduceri pentru urmatoarele limbi de circulatie internationala: japoneza, franceza, italiana, spaniola, germana, chineza, portugheza (dialectul brazilian), engleza.

Pentru ca sistemul sa functioneze, este insa necesar ca ambele persoane care discuta sa poarte o casca de acest fel.

Dispozitivul este produs de compania Lingmo International, care sustine ca aceasta casca poate evita erorile care apar frecvent intr-o traducere. De asemenea, ea face diferenta intre dialecte locale si poate identifica inclusiv argoul folosit, fiind dotata cu un sistem de invatare avansata.

Casca poate fi folosita inclusiv in locuri izolate, pentru ca nu trebuie conectata la telefon sau la un alt dispozitiv. Acesta este primul gadget care ofera traduceri in timp real, cu ajutorul inteligentei artificiale.

Translate One2One va putea fi comandat incepand de luna viitoare si va costa 179 dolari.