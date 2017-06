Fotografa Kati Dimoff a descoperit o adevarata comoara intr-un vechi aparat foto.

Kati, care este fotograf profesionist in Oregon, este pasionata de vechile aparate foto, pe care le cumpara de cate ori are ocazie, dintr-un magazin de antichitati. Ii place sa descopere in ele fotografii vechi, pe care le aduce la viata.

La fel s-a intamplat si la inceputul acestui an, cand Kati a cumparat un vechi aparat Argus C2. Cand a developat filmul din aparat, femeia a descoperit uimita imagini nestiute cu eruptia vulcanului St. Helen, care a avut loc pe 18 mai 1980.

Puternica eruptie a vulcanului a ucis atunci 57 de persoane si a produs pagube de peste 1 miliard de dolari, scrie Bored Panda.

Aici poti vedea fotografiile gasite de Kati.



Pe langa imaginile care surprind tragedia din anul 1980, in aparat erau si cateva fotografii de familie.

Dupa ce acestea au fost publicate, Melvin Purvis, un barbat din Oregon, s-a recunoscut in acel portret de familie. In imagine apar el, alaturi de bunica lui, de sotie si de fiul lor.