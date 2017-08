Vezi comunicatul oficial.

HyperX®, divizie a Kingston® Technology Company, Inc., lanseaza noua generatie de casti pentru gaming HyperXTM Cloud Alpha.

Cloud Alpha, primele casti pentru gaming cu tehnologia dual chamber, ofera o calitate incredibila a sunetului, creata pentru a imbunatati experienta de gaming pe PC, consola si mobil.

Cloud Alpha a pastrat ADN-ul generatiei precedente de casti HyperX, sporind confortul din timpul sesiunilor lungi de gaming. De asemenea, castile redau un sunet bogat, texturat, capabil sa recreeze spatiul inconjurator.



“Noile casti pentru gaming HyperX Cloud Alpha contin tehnologia dual chamber, care permite redarea unui sunet fara precedent. Cloud Alpha sunt create si testate in laboratoarele HyperX, oferind cea mai buna performanta audio posibila, confort si sporesc calitatea pentru un avantaj competitiv, urmand sa fie folosite de profesionistii eSports la nivel mondial”, a declarat Gabriel Gidea, director de dezvoltare Kingston Technology Romania si Bulgaria.



Prezentate in permiera la Gamescom 2017, Cloud Alpha au fost echipate cu tehnologia HyperX dual chamber pentru a reda fidel sunetul in timpul jocului, cu o frecventa si un timbru unic.

Cuprinzand difuzoare de 50mm, tehnologia dual chamber permite separarea bass-ului de tonurile joase si inalte, creând un sunet dinamic care imbunatateste experienta de joc.

Cloud Alpha este creat pentru a oferi confortul suprem pentru sesiunile lungi de gaming, cu spuma de memorie HyperX, cu un design mai lat al benzii pentru cap, care contine o piele mai moale, mai flexibila, cu un cadru din aluminiu rezistent si usor.

Castile dispun de un cablu detasabil din aluminiu, cu control audio in-line, permitându-le gamerilor care se joaca pe consola sa ajusteze volumul si sa taie sonorul direct de pe cablu.

Castile sunt compatibile cu o gama larga de platforme, precum PC, PS4™, PS4™ Pro, Xbox One™1, Xbox One S™1, Mac®, Mobile2, Nintendo Switch™ si cu sistemele de realitate virtuala cu porturi de 3.5 mm.

Oferindu-le jucatorilor un plus de claritate a vocii si sunet excelent pentru comunicarea in echipa, Cloud Alpha a obtinut certificari TeamSpeakTM si Discord.



HyperX ofera un portofoliu complet de accesorii folosite de gameri profesionisti din intreaga lume la competitii si gama sa completa de produse - inclusiv noile Cloud Alpha - va fi folosita pe 80 de platforme de gaming in cadrul PUBG Invitational, competitie in care gamerii concureaza pentru premii in valoare de $350,000.

Castile Cloud Alpha sunt fi expuse la Gamescom intre 22 – 24 August in Koln, Germania. HyperX este amplasat in Game Industry Business Lounge, care face parte din Gamescom Business Area.



Castile Cloud Alpha vor fi lanste pe 25 septembrie la pretul recomandat de 449 lei si vor fi disponibile in magazinele Altex.