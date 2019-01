Noul monitor a fost dezvăluit în cadrul CES 2019 sub forma unui concept aflat încă în primele stadii de proiectare, modelele finale urmând să intre în producție până la finalul anului.

Razer Raptor va oferi unghiuri de redare de tip ultra-wide, având la bază un ecran special calibrat de tip WQHD (2560x1440) IPS, cu panou edge-to-edge și margini de 2.3 mm.

Monitorul va oferi suport pentru tehnologia AMD Radeon FreeSync, cu timpi de răspuns foarte mici, de până la 1ms în modul de reducere a efectului Motion Blur, iar plaja de rate de refresh oferite ajunge până la 144 Hz, pentru a asigura o redare deosebit de fluidă a conținutului video.

Monitorul a fost conceput să satisfacă nevoile celor mai pretențioși pasionați de sporturi electronice sau gameri pasionați de performanță, ei având nevoie de un ecran perfect la nivel de pixel, cu o rată de refresh cât mai mare și timpi de răspuns cât mai mici, pentru competitivitate la cel mai înalt nivel.

Noul Razer Raptor va oferi culori vii, având 95% din gamutul de culori DCI-P3 și va avea suport pentru tehnologia HDR, ceea ce înseamnă că va oferi nuanțe foarte închise de negru pentru experiențe cât mai captivante.

Profilurile de culoare programate în monitor se adresează în special gamerilor, dar vor fi optimizate și pentru redarea de filme sau folosirea pentru sarcini de birou.

DESIGN PROIECTAT CU PRECIZIE

Designul Razer de mare precizie îi conferă monitorului un aspect exterior negru mat, baza acestuia fiind realizată din aluminiu forjat. Pentru un plus de eleganță, partea din spate are un finisaj ce îmbină metalul cu un material textil. Benzile LED compatibile Razer Chroma iluminează baza monitorului, iar coloritul și efectele folosite pot fi personalizate prin utilizarea aplicației Razer Synapse 3, ce permite inclusiv sincronizarea cu celelalte dispozitive compatibile Razer Chroma.

Conceput pentru a oferi un sistem cât mai eficient de administrare a cablurilor, monitorul cu înălțime ajustabilă poate fi înclinat în spate la 90 de grade ușurând astfel accesul la porturile I/O. Canalele speciale din spatele monitorului le permit utilizatorilor să ascundă cu ușurință cele cinci cabluri verzi Razer incluse, permițând crearea unui spațiu ordonat.

CONECTIVITATE EXTINSĂ

Razer Raptor va oferi o varietate de porturi de intrare pentru a putea conecta diverse dispozitive. Printre acestea se numără 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C cu posibilitatea alimentării dispozitivelor conectate și 2 x USB-A 3.1.

Razer Raptor este proiectat să îmbunătățească productivitatea utilizatorilor prin încorporarea unor caracteristici speciale precum picture-in-picture și picture-by-picture, care permit redarea mai multor surse de imagine în același timp. Portul USB-C permite și alimentarea sau încărcarea unor dispozitive cu consum redus în timp ce acestea sunt conectate la monitor.

SPECIFICAȚII

· Diagonală ecran: 27 inci

· Rezoluție: WQHD (2560 x 1440p)

· Tip panou: IPS

· Refresh Rate: 144 Hz

· Timpi de răspuns: 4 ms cu Overdrive, 1 ms cu Motion Blur reduction, 7 ms tipic

· Moduri de joc: FPS / Racing / MMO Mode / Streaming

· Unghi de vizualizare: 178 grade (H/V)

· Rată aspect: 16:9

· Rată contrast: 1000:1

· Luminozitate: de până la 420 Niți

· Gamut de culoare: 95% DCI-P3

· HDR: Da

· Stand cu înălțime ajustabilă: Da, rabatabil la 90 de grade pentru a accesa ușor porturile

· Conectivitate: 1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, 1 x USB-C (suport pentru DP1.4), 2 x USB 3.0 Pass Throughs

· Cabluri incluse: 1 x de alimenare, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x USB-C (cu suport DP și Power Delivery), 1 x 2 USB-A 3.1

· Dimensiuni cu stand: 24.15" (613.4 mm) Lungime x 15.29 in. 19.23 in. (388.4 mm - 488.4 mm) Înălțime x 7.46 in. (189.4 mm) Lățime

· Greutate cu stand: 11,5 kg.

Noul monitor de gaming, Razer Raptor, va avea prețuri ce pornesc de 699,99 dolari și va deveni disponibil până la sfârșitul anului în SUA și Canada.