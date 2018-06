Cercetatorii de la Universitatea din Michigan au construit cel mai mic computer din lume.

Computerul este mult mai mic ca un bob de orez si are lungimea de numai 0.3 mm. Gadgetul a fost realizat pentru compania IMB, iar la prima vedere reusita cercetatorilor este impresionanta.

Exista insa o problema destul de mare: computerul minuscul pierde toate datele si softurile instalate in momentul in care nu mai este alimentat cu energie.

Dispozitivul a fost prezentat oficial la conferinta Think 2018, in luna martie, insa David Blaauw, unul dintre realizatorii sai, considera ca acesta nu poate fi considerat deocamdata un calculator in adevaratul sens al cuvantului, pentru ca nu poate pastra datele.

Pana acum, recordul pentru cel mai mic computer din lume era detinut de Michigan Micro Mote, care avea dimensiunile de 2x2x4mm. Acesta putea pastra insa toate datele si programele, chiar si dupa ce nu mai are alimentat cu energie electrica.

Pentru ca noul computer este prea mic sa aiba antena radio, el primeste si transmite date cu ajutorul undelor de lumina.

Computerul poate detecta mici schimbari de temperatura, de aceea ar putea fi folosit in oncologie, pentru a identifica tumorile canceroase, care sunt mai calde decat restul tesuturilor.