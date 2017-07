Samsung va lansa anul acesta un difuzor inteligent ce va avea la baza propriul asistent digital.

Una dintre cele mai dinamice piete din zona de tehnologie, cea a difuzoarelor inteligente, este pe cale sa devina si mai aglomerata. Alaturi de Amazon, Google, Apple si Microsoft se va aparea si Samsung.

Conform unui material publicat in The Wall Street Journal, Samsung va lansa propriul difuzor inteligent anul acesta. Proiectul aflat acum in lucru poarta numele de cod Vega, insa nu se stie daca acesta va fi folosit si dupa lansarea oficiala a produsului.

De fapt, nu se cunoaste nimic altceva despre viitorul speaker smart al coreenilor de la Samsung. Singurul lucru cert este ca lansarea acestuia este intarziata chiar de asistentul digital, Bixby.

Anuntat in momentul lansarii lui Galaxy S8, Bixby este software-ul care trebuie sa joace rolul de asistent digital pe toate dispozitivele Samsung, de la smartphone-uri, la difuzoare. Insa dezvoltarea acestuia decurge greoi.

Problema pare a fi reprezentata de cunostintele precare de limba engleza ale lui Bixby. Engleza este o cerinta minima pentru un asistent digital, care ar trebui sa invete, in timp, cat mai multe limbi.

Spre deosebire de ceilalti mari producatori, care au la dispozitie o cantitate foarte mare de date pe baza carora sa-si "antreneze" asistentul, Samsung nu a reusit sa colecteze atat de multe informatii pe care sa le transmita asistentului sau digital.

De aceea, difuzorul inteligent al celor de la Samsung nu va fi lansat pana cand Bixby nu va avea cunostinte cat mai temeinice de limba engleza.

Sursa: News.ro