El a prezentat tot procesul si aproape 1 milion de oameni s-au uitat intr-o singura zi!

Scotty Allen a renuntat la job-ul sau de inginer in Silicon Valley pentru a se plimba in intreaga lume si pentru a construi diferite lucruri. Aflat in Shenzen, China, Allen a construit de unul singur un iPhone 6s cumparand toate piesele din pietele din Huaqiangbei, acolo unde se gasesc diferite piese de telefoane.

Allen a povestit apoi tot procesul si a postat clipul pe YouTube. Totul a plecat de la o discutie cu persoane interesate din electronice iar o persoana a lansat provocarea: "Ma intreb daca iti poti construi propriul telefon". Asa ca a inceput sa caute toate pisele necesare si a construit un iPhone functional.

Allen a ales iPhone 6s din 2 motive - detinea deja unul astfel ca era mai usor de facut o comparatie si, mai important, piesele pentru iPhone 7 sunt mai dificil de procurat. Allen spune ca a cheltuit aproximativ 1000 de dolari pentru a construi telefonul, insa multe dintre piesele cumparate nu au fost necesare - el a dezvaluit ca pretul pieselor folosite este de aproximativ 300 de dolari.