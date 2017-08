Fortele speciale britanice vor purta de acum o casca antiglont care seamana cu un gadget din Star Wars.

Devtac Ronin Kevlar Tactical Ballistic Helmet este un coif rezistent la gloante, care acopera complet fata si capul soldatilor.

Dispozitivul va fi folosit de trupele SAS in timpul misiunilor extrem de periculoase. Coiful, chiar daca arata ciudat si aminteste de un gadget din filmul Star Wars, este extrem de util.

Testele arata ca poate rezista la gloantele lansate de Ak47, dar si la flacari si la srapnele.

Coiful este dotat cu un sistem de are conditionat, ca sa poata fi purtat si in zilele extrem de fierbinti. Are de asemenea senzori de comunicare, care ajuta la identificarea inamicului, ofera vedere in infrarosu si are un sistem GPS pentru cartografierea regiunilor din apropiere.