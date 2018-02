Vezi comunicatul oficial.

Dupa anuntarea produselor la CES 2018 in Las Vegas, Sony a prezentat la Viena, pe 21 februarie 2018, cele mai noi game de produse, printre carese numara televizoarele OLED 4K, casti wireless cu functie de anulare a zgomotului si camere foto.

Noua serie de televizoare BRAVIA OLEDAF8 HDR 4K incorporeaza procesorul de imagine X1™ Extreme, pentru o redare fara intreruperi a celor mai rapide scene de actiune si emisiuni sportive. In plus, tehnologia Sony Acoustic Surface™ permite transmiterea sunetului direct din ecranul televizorului.

Cele mai noi serii de televizoare BRAVIA se incadreazain conceptul Sony, "The Slice of Living", oferind produselor o prezenta mai puternica, incadrata armonios in orice design al unei sufragerii moderne, indiferent de dimensiune.

Tonuri calde de argintiu, finisaje texturate si un design elegant pentru standurile barelor de sunet sunt elementele care contribuie la integrarea televizoarelor in estetica spatiului de locuit.

Bara de sunet HT-XF9000 se integreaza perfect cu televizorul BRAVIA XF90 si suportacele mai noi formate audio, precumDolby Atmos® si DTS:X™.Prin intermediul tehnologiei Sony Vertical Surround Engine, difuzoarele frontale pot genera, independent, o acustica tridimensionala.

Produse audio pentru petreceri

Castile wireless WF-SP700N cu tehnologie de anulare a zgomotului ofera o calitate a sunetului de neegalat, potrivita unui stil de viata activ.

Acestea sunt rezistente la apa (standard IPX4), utilizatorii avand astfel posibilitatea de a le folosi oriunde. Castile incorporeaza si tehnologiaSony EXTRA BASS™, oferind un bass mai puternic si mai profund.

Petrecerile pot fi organizate cu usurinta, folosind unul din cele mai noi sisteme audio Sony de mare putere, capabile sa genereze sunete puternice in orice spatiu datorita generatorului Spread Sound.

Modelul V81D ofera functionalitatea LIVE SOUND, precum si lumini puternice 360˚, care creeaza o atmosfera perfecta pentru petrecere. Utilizatorul poate conecta simultan pana la 50 de sisteme compatibile, prin functia Wireless Party Chain.

Sony a prezentat si cea mai noua gama de echipamente foto, care le permite utilizatorilor sa capteze cele mai spectaculoase atractii turistice din Viena la o calitate excelenta: Palatul Imperial Schönbrunn sau Marea Roata Vieneza din Prater.

Cei pasionati de gastronomie pot folosi Sony α7R III sau camera de actiune X3000R, pentru a inregistra specialitati ale bucatariei austriece, precum snitelul vienez, si a le partaja cu prietenii.