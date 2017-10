Vezi comunicatul oficial.

Sony completeaza gama de camere mirrorless full-frame prin lansarea modelului α7R III (model ILCE-7RM3). Noua camera α7R III valorifica performanta oferita de senzorul Exmor R CMOS de 42.4 megapixelii cu iluminare din spate si viteza superioara de fotografiere de pana la 10 cadre pe secundaii cu urmarire completa AF/AE, oferind o calitate video 4Kvi, un interval dinamic extins de pana la 15 diafragmeIX, sensibilitate ridicata si reducere a zgomotului pana la o treapta de expunere in plusiv.

Cu un corp compact si usor, noua camera foto este un instrument util si extrem de versatil pentru fotografi, videografi, creatori de continut multimedia si fotografi profesionisti care au nevoie de fiabilitate si flexibilitate.

Nou nivel al calitatii imaginii

Senzorul Exmor R CMOS cu iluminare din spate este dotat cu o arhitectura cu lentile fara spatii si strat AR (anti-reflectie) la suprafata chipului, pentru a imbunatati eficienta de captare a luminii, oferind astfel o sensibilitate ridicata, un nivel de zgomot redus, dar si un interval dinamic extins.

Noua camera α7R III de la Sony dispune de un nou front-end LSI care dubleaza* viteza de citire a senzorului de imagine, precum si un procesor de imagine BIONZ X™ imbunatatit, care creste viteza de procesare de aproximativ 1,8 ori, comparativ cu camera foto α7R II.

Datorita acestor componente, camera poate fotografia la viteze mai mari, permitand o gama de sensibilitate ISO intre 100 - 32000 (extinsa la ISO 50 – 102400 pentru foto) si un interval dinamic de 15 trepte la setari de sensibilitate redusa.

Noul model full-frame nu este prevazut cu filtru optic „low pass”, ceea ce permite suprinderea imaginilor la cea mai mare rezolutie posibila, avand posibilitatea de a stoca in format RAW de 14 biti, chiar si in modul silentios sau continuu.

Sistemul optic de stabilizare a imaginii pe 5 axe a fost imbunatatit pentru a permite fotografierea la o rezolutie foarte mare, pentru timpi de expunere cu 5.5 treptev mai lenti, cea mai buna performanta de compensare pentru un sistem de stabilizare a imaginii.

A fost imbunatatit obturatorul pentru a reduce vibratiile si imaginile miscate in toate modurile de fotografiere, inclusiv la fotografierea in rafala la 10fps, precum si redarea tonurilor pielii.

AF performant si urmarire AF/AE cu pana la 10 cadre pe secunda

Camera mirrorless full-frame α7R III este echipata cu un sistem de procesare a imaginilor care permite fotografierea la o viteza de pana la 10 cadre pe secunda, cu urmarire continua si precisa AF/AE pentru pana la 76 imagini JPEG / RAW sau 28 de imagini RAW necomprimate.

Viteza de pana la 10 cadre pe secunda este obtinuta atat cu declansatorul mecanic, cat si cu cel silentios. Camera poate inregistra continuu cu pana la 8 cadre pe secunda in modul de vizualizare live, cu un decalaj minim pe vizor sau ecranul LCD.

Pentru operabilitate imbunatatita, in timp ce grupuri mari de imagini sunt salvate pe cardul de memorie, multe din functiile cheie ale camerei sunt operabile, incluzand acces la butoanele „Fn” (Function) si „Meniu”, redarea imaginilor, precum si alte meniuri sau parametri, precum categorisirea imaginilor sau functii care faciliteaza sortarea imaginilor.

In plus, daca in spatiile de fotografiere este prezenta iluminarea fluorescenta sau artificiala, utilizatorii pot activa functia Anti-flicker pentru a permite camerei α7R III sa detecteze automat frecventa luminii si timpul de declansare pentru a minimiza efectul asupra imaginilor imortalizate. Aceasta functie minimizeaza orice expuneri sau anomalii de culoare care pot aparea uneori in partea superioara si inferioara a imaginilor imortalizate la viteze mari de fotografiere.

Sistemul de focalizare imbunatatit al lui α7R III este alcatuit din 399 de puncte pentru AF de detectie de faza in planul focal, care acopera aproximativ 68% din suprafata imaginii atat pe orizontala cat si pe verticala. Exista, de asemenea, 425 de puncte de contrast AF, in crestere cu 400 de puncte comparativ cu a7R II. Acest sistem avansat asigura autofocus in aproape jumatate din timpul necesar a7R II in conditii de lumina scazuta, si tracking de aproape doua ori mai exact. Functia Eye AF este, de asemenea, de aproximativ 2 ori mai eficienta si este disponibila pentru utilizarea obiectivelor Sony cu montura A impreuna cu un adaptor.

imbunatatirile suplimentare in ceea ce priveste flexibilitatea focalizarii includ disponibilitatea AF in modul Lupa focalizata, suport AF cu detectie de faza in plan focal la utilizarea obiectivelor cu montura A , un buton "AF On", un multi selector sau "joystick" pentru schimbarea rapida a punctelor de focalizare, functie touch focus flexibila si multe altele.



Rezolutie video 4K pentru profesionisti

Noua camera α7R III ofera capabilitati video exceptionale, cu capacitate de a inregistra video la rezolutie 4K (3840x2160 pixeli) pe intreaga suprafata a senzorului full-frame. In timpul inregistrarii in formatul Super 35mm, camera utilizeaza citirea completa a pixelilor fara grupare, colectand informatii in format 5K , supraesantionand acest continut pentru a produce video 4K cu un nivel de detaliu superior.

Noul HLG (Hybrid Log-Gamma) este disponibil pe α7R III si suporta un flux de lucru Instant HDR, permitandu-le televizoarelor compatibile cu HDR (HLG) sa ruleze imagini extrem de realiste 4K HDR. Mai mult, atat S-Log2 cat si S-Log3 sunt disponibile pentru a oferi mai multa flexibilitate pentru gradatia culorilor.

Camera poate, de asemenea, filma in Full HD pana la 120 fps sau pana la 100Mbpsvi permitand ca filmarea sa fie vizualizata si ulterior editata la viteze slow motionxix de 4x sau 5x, la rezolutie Full HD cu AF tracking complet.



Constructie, design si personalizare pentru profesionisti

Noua camera full-frame lansata de Sony este echipata cu o serie de optiuni care ofera un stil de operare profesional. Printre acestea se numara slot-urile duale, cu suport pentru cardurile de memorie UHS-II SD in unul din slot-uri.

Utilizatorii au o varietate de optiuni pentru stocarea continutului, inclusiv inregistrare separata pentru JPEG / RAW, inregistrare separata pentru imaginile statice / video, comutare automata la cardul urmator atunci cand s-a umplut cel curent si nu numai. Autonomia de utilizare a fost imbunatatita semnificativ, pentru ca noua camera foloseste baterii de tip Z care au o capacitate de aproape 2,2 ori mai mare decat cele de tip W utilizate pentru α7R II.

α7R III dispune de un vizor electronic Quad-VGA OLED Tru-Finder™ de rezolutie inalta si cu luminozitate ridicata, cu aproximativ 3,686k puncte pentru un nivel al detaliilor sporit. Vizorul, de asemenea disponibil pe camera Sony α9, are un strat protector ZEISS® T* care reduce semnificativ reflectiile si mai dispune de un strat de protectie din fluor pe lentila exterioara care respinge murdaria.

De asemenea, rata de cadre este ajustabila, de la 50 fps la 100 fps , pentru a se adapta la actiune. Ecranul LCD a fost imbunatatit, cu o rezolutie de 1.44M de puncte si cu tehnologia WhiteMagic™ care imbunatateste vizualizarea imaginilor in conditii de luminozitate ridicata, in aer liber.

In acelasi timp, camera ofera posibilitatea schimbarii rapide a punctelor de focus printr-un joystick si un buton ‘AF ON’ pentru a activa autofocusul in timpul fotografierii sau filmarii.

α7R III permite transferul rapid al fisierelor pe smartphone, tableta, computer sau server FTP prin Wi-Fi® si include un terminal de sincronizare, care permite conectarea directa a unitatilor flash externe si cablurilor. Un terminal SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ este disponibil pentru a oferi un plus de flexibilitate pentru alimentare si conectarea accesoriilor, precum si pentru un transfer mai rapid al fisierelor pe PC.

Sony α7R III va fi disponibil in Europa in noiembrie 2017, la pretul de aproximativ 3.500 €.