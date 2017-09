Vezi comunicatul oficial.

Sony lanseaza camera foto RX10 IV (model DSC-RX10M4), noul varf de gama din gama RX10 Cyber-shot®. Camera dispune de cel mai rapid autofocusi din lume de 0.03 secunde si capacitate de fotografiere continua de pana la 24 de cadre pe secunda, cu urmarire completa AF/AE, 315 puncte focale AF de detectie a fazei. Rivalizeaza cu specificatiile celor mai rapide camere profesionale cu obiective interschimbabile și un obiectiv versatil ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mmiv F2.4-F4.

Noul model RX10 IV le ofera utilizatorilor o combinatie unica de mobilitate si viteza, fiind destinat atat fotografilor amatori, cat și celor profesioniști, care isi doresc o solutie „all-in-one”.

Camera foto RX10 IV este echipata cu cel mai nou senzor de imagine Exmor RS CMOS 1.0-type de 20.1 MP , cu chip DRAM, un puternic procesor de imagine BIONZ X™ si un front-end LSI. Toate aceste componente lucreaza impreuna pentru a maximiza viteza generala de operare si performanta, asigurand cea mai buna calitate a imaginii, atat foto, cat si video, pe intreaga distanta focala de 24-600mmiv.

Focalizare si fotografiere rapide



In premiera pentru gama de camere foto RX10 de la Sony, noul model RX10 IV este dotat cu un sistem Fast Hybrid AF, care valorifica avantajele oferite de cele 315 puncte de AF cu detectia fazei, care acopera aproximativ 65% din cadrul senzorului si de punctele de AF cu detectia contrastului, permitandu-le astfel utilizatorilor sa fixeze focalizarea in doar 0.03 secundeii. Focalizarea de mare viteza completeaza distanta focala extinsa a obiectivului de 24-600mmiv, subiectii fiind importalizati precis si clar.

O alta premiera pentru gama de camere Cyber-shot consta in dotarea modelului RX10 IV cu tehnologia High-density Tracking AF.

Aceasta tehnologie a fost disponibila anterior doar in cateva camere cu obiective interschimbabile de la Sony si concentreaza puncte AF in jurul unui subiect, pentru a imbunatati urmarirea si precizia focalizarii, permitand utilizatorilor sa-i fotografieze cu usurinta chiar si pe cei mai dinamici subiecti, cum ar fi atletii sau pasarile.

Alte imbunatatiri AF aduse de noua camera RX10 IV includ o versiune imbunatatita a functiilor Eye AF, Touch Focus si Focus Range Limiter.

Setarea AF-ON poate fi configurata, ca de altfel si alte moduri AF, inclusiv AF-S, AF-C si AF-A, care pot fi ajustate usor, pe baza preferintelor utilizatorilor si in functie de situatiile de fotografiere.

In completarea sistemului AF, camera RX10 IV ofera fotografiere continua de mare viteza, de pana la 24 de cadre pe secundaiii cu urmarire AF/AE, si o limita buffer de pana la 249 de imagini.

Odata cu imbunatatirea semnificativa a puterii de procesare pentru noua camera, defazajul afisajului EVF in timpul fotografierii continue a fost redus substantial, permitand utilizatorilor sa imortalizeze momentele cu maxima precizie. De asemenea, pentru confort sporit de utilizare in timpul redarii imaginilor, fotografiile inregistrate continuu pot fi afisate in grupuri in loc de imagini individuale.

RX10 IV dispune de un obturator anti-distorsiune (cu viteze de pana la 1/32000 secunde), care minimizeaza efectul de „rolling shutter”, intalnit frecvent in situatiile in care subiectii se misca rapid si poate fotografia silentios in toate modurile, inclusiv in cel de fotografiere continua la viteza mare, cand este activat declansatorul electronic. De asemenea, utilizatorii au la dispozitie si un mod de declansare mecanica.



Obiectivul ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4

Camera RX10 IV din gama Cyber-shot este dotata cu un obiectiv ZEISS® Vario-Sonnar T* de 24-600mmiv, cu o deschidere maxima a diafragmei de F2.4-F4.0, care asigura o calitate superioara a imaginii pe intreaga distanta focala si pana la ultra-telephoto.

Include un super-element din sticla ED (dispersie extrem de scazuta) si lentile asferice ED pentru a reduce aberatiile cromatice, dar si un strat protector ZEISS® T* Coating, pentru minimizarea efectelor flare si ghosting.

Obiectivul este echipat cu un stabilizator optic de imagine integrat SteadyShot™, care ajuta la reducerea tremurului camerei atunci cand este tinuta in mana. Atunci cand functia este activata, reprezinta echivalentul a 4,5 trepte de stabilizare optica.

In plus, cu o distanta minima de focalizare de 72 cm (2.36 ft) si factor de magnificare de maxim 0.49x, la o extensie maxima de 600mm, obiectivul este capabil sa produca imagini tele-macro extrem de detaliate.

Inregistrare video profesionala



Noua camera foto RX10 IV din gama Cyber-shot RX permite inregistrarea video la o calitate 4K (QFHD 3840 x 2160), sistemul Fast Hybrid AF realizand o viteza de focalizare de aproximativ doua ori mai mare decat modelul RX10 III.

in modul 4K, RX10 IV permite citirea completa a pixelilor, fara efect de imbinare a pixelilor, putand captura de pana la 1,7 ori mai multa informatie decat este necesara in cazul filmarilor 4K, astfel incat imaginile sunt captate precis si in detaliu.

Camera utilizeaza codecul XAVC S™, inregistrand continut video la viteze de pana la 100 Mbps, in functie de modul de filmare. Utilizatorii pot opta pentru inregistrare fie la 24p sau 30p in modul 4K (100 Mbps), fie la o rata de cadre de pana la 120p in modul Full HD.

Noua camera ofera o varietate de functii video profesionale, inclusiv Picture Profile, S-Log3/S-Gamut3, Gamma Display Assist, Proxy recording, Time Code / User Bit etc., dar si o intrare pentru microfon extern si o iesire pentru casti.

De asemenea, este disponibila si inregistrarea video super slow motion , cu o durata extinsa de aproximativ 4 secunde (in modul quality priority) si 7 secunde (in modul shoot time priority). Aceasta functionalitate unica ofera utilizatorilor posibilitatea de a alege intre ratele de cadre - 1000fps, 500fps si 250fps - si formatele de redare - 50p, 25p si 24p .



Functii imbunatatite si personalizare

Camera RX10 IV dispune de cel mai recent ecran LCD rabatabil 3.0-type de la Sony, cu 1,44 milioane de puncte si functii Touch Focus si Touch Pad – o alta premiera pentru gama Cyber-shot RX – care ofera functionarea rapida si precisa si este echipat cu tehnologia WhiteMagic™, cu ajutorul careia ecranul LCD este luminos si clar chiar si in cele mai dure conditii de iluminat exterior.

In plus, este dotat cu un vizor XGA OLED Tru-Finder™ cu aproximativ 2,35 milioane de puncte de contrast ridicat, oferind o previzualizare naturala a imaginilor si functionalitati de redare.

De asemenea, obiectivul dispune de inele triple pentru controlul diafragmei, focalizarii si zoom-ului, iar optiunea silentioasa pentru inelul care controleaza diafragma este ideala pentru utilizatorii care doresc sa filmeze.

Pentru o mai buna personalizare, a fost adaugata functia „My Menu”, care permite inregistrarea personalizata a pana la 30 de meniuri frecvent utilizate.

Meniurile sunt colorate pentru a fi recunoscute mai usor, facilitand in acelasi timp navigarea, iar noul meniu Movie Settings imbunatateste experienta de filmare.

Camera RX10 IV este rezistenta la praf si umezeala si este compatibila cu tehnologii Wi-Fi®, NFC™ si Bluetooth®.

Noua camera foto Cyber-shot RX10 IV de la Sony va fi diponibila din luna octombrie, la un pret de aproximativ 2.000 de euro.