Internetul si tehnologiile dezvoltate in ultimii ani au adus pe piata, pentru consumatori, un lucru extrem de important: viteza.

Fie ca vorbim despre viteza prin care poti comunica pe telefonul mobil cu o persoana aflata la mare distanta, sau despre posibilitatea de a te misca rapid in situatii de criza printr-un oras aglomerat, pana la viteza cu care poti descarca informatie utila, toate acestea au avut un rol determinant in schimbarea stilului de viata pentru foarte multi utilizatori, mai mult sau mai putin interesati de tehnologie.

In mod clar, gadgeturile vin cu avantajele si beneficiile lor pentru useri. Utilizate inteligent, te pot ajuta sa fii extrem de productiv in fiecare zi.

Cat timp salvezi zilnic datorita tehnologiei? 3 moduri in care gadgeturile ti-au transformat stilul de viata:

Tehnologia si gadgeturile au adus mai multa flexibilitate

Daca esti din Bucuresti, trebuie sa stii ca locuiesti in orasul cu cel mai prost trafic din Europa, in 2017, potrivit unui raport facut de TomTom, peste Moscova, Londra, Paris, Roma sau Atena. Problema aglomeratiei si a timpului pierdut in trafic vine cu efecte secundare neasteptate de multe ori. Spre exemplu, in Statele Unite ale Americii, 41% dintre angajatorii care au participat intr-un sondaj organizat de CareerBuilder au marturisit ca si-au concediat angajati din cauza ca nu puteau ajunge la timp la munca. Aceasta problema este cu adevarat reala, insa poate fi rezolvata cu ajutorul gadgeturilor inteligente. Alaturi de o aplicatie buna pentru trafic, o astfel de solutie accesibila de deplasare prin oras poate fi alternativa perfecta pentru a salva timp pe care altfel l-ai pierde in aglomeratia din trafic.

Accesul la gadgeturi inteligente conectate la internet a reusit sa faciliteze si comertul online, scutindu-i pe multi romani de drumuri inutile prin oras. In Romania, in 2016, romanii au cumparat zilnic pe internet produse de 5 milioane de euro, intreaga piata ridicandu-se la 1,8 miliarde de euro, arata un studiu GPeC. La aceasta suma se mai adauga si platile pentru servicii, precum utilitati, bilete de avion pentru calatorii, spectacol, evenimente, vacante si altele de acest fel.



Dar si mai multa eficienta la locul de munca

Un studiu realizat de Neat Company in care au participat peste 200 de afaceri mici, tehnologia a fost in prim planul schimbarii culturii de organizatie, reusind sa eficientizeze fundamental viteza de lucru. Concluziile acestui studiu au fost:

- Este de 20 de ori mai rapid sa trimiti documentele necesare in format electronic decat fizic;

- Pregatirea documentelor fiscale si intreg procesul contabil decurg mai rapid acum cu aproape 3 ore pe zi;

- Folosirea unui sistem centralizat digital de pastrare a documentelor i-a ajutat pe angajati sa gaseasca o informatie necesara de peste 20 de ori mai repede;

- Un angajat salveaza intre 5 si 10 ore pe luna folosind date digitalizate, decat in format clasic, pe hartie;

Iar comunicarea si entertainment-ul s-au schimbat fundamental

Un raport realizat in Statele Unite ale Americii de catre USC Annenberg Center for the Digital Future privid consumul de internet si de dispozitive inteligente arata ca acestea au crescut enorm in ultimii 8 ani. Nivelul de penetrare al internetului in familiile americane a ajuns in 2018 la 92%, acestea consumand 23,6 ore pe saptamana online, comunicand cu prietenii si familia, terminand sarcini in scop de munca sau pur si simplu in scop de distractie.

Dintre dispozitivele preferate de useri pentru viteza cu care pot sa-si atinga obiectivele se numara telefoanele, accesul la smartphone-uri urcand in ultimii 8 ani de la 23 la 84%, internetul pe mobil fiind folosit de 79% dintre utilizatori.

Pentru a se putea deplasa mai usor, GPS-ul a devenit obligatoriu printre consumatorii americani, care se declara intr-o proportie de 71% dependenti de GPS.

Astazi, drumul pana la magazinul de muzica pentru a cumpara CD-ul cu artistul preferat s-a transformat complet. Userii folosesc in proportie de 67% aplicatiile de streaming pentru a asculta muzica.

Si relatiile interumane au fost influentate in bine de catre tehnologie, arata acest studiu. 62% dintre cei care au participat intr-un sondaj au declarat ca internetul este important sau chiar foarte important in mentinerea relatiilor sociale.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: serdjophoto