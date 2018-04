Gadget-urile pentru calatorii te pot ajuta sa surprinzi mult mai usor momentele distractive sau pur si simplu sunt mult prea distractive ca sa nu le adaugi in bagaj atunci cand calatoresti.

Am facut mai jos o lista cu cateva gadget-uri accesibile si de mici dimensiuni, astfel incat sa nu iti ocupe mult spatiu in valiza, si care iti vor face vacanta mult mai placuta.



Un adaptor pentru priza

Atunci cand calatoresti in alta tara, electronicele sunt nelipsite din bagaj. Indiferent ca e vorba de laptop sau de telefon, nimic nu e mai rau decat sa ramai fara baterie atunci cand vrei sa faci o poza sau sa te uiti pe harta ca sa ajungi la destinatie. Asa ca atunci cand vei vrea sa iti incarci bateria, este necesar sa stii daca incarcatorul tau se potriveste cu tipul de priza sau cu voltajul din tara respectiva. In ghidul celor de la Skyscanner.net aflam ca exista 15 tipuri diferite de prize, numerotate de la A la O, diferite in functie de voltaj si de tara. Inainte sa pleci in vacanta, asigura-te ca ai ales adaptorul potrivit.

O boxa portabila

Indiferent ca te relaxezi la o cabana in varful muntilor sau admiri apusul soarelui stand pe plaja, muzica potrivita poate sa imbunatateasca orice vacanta si poate sa creeze o atmosfera mult mai placuta. Cu atat mai mult cu cat valul de boxe portabile care a cuprins piata de electronice din ziua de azi tinde sa prinda din ce in ce mai mult la public.

Inainte sa pleci in vacanta, echipeaza-te cu un set de boxe portabile, usor de impachetat in bagaj, unele dintre modele fiind chiar rezistente la apa.



O camera digitala

Desi camera smartphone-ului a devenit populara pentru pozele de zi cu zi, atunci cand pleci in vacanta sau in drumetii pe munti cu peisaje care merita imortalizate, cea mai buna alegere ramane camera digitala. Indiferent ca vrei sa fotografiezi locurile pe care le vizitezi, din mers, sau vrei sa astepti linistit pe o pajiste ca sa surprinzi cel mai frumos apus, cu siguranta vei gasi camera potrivita pentru activitatile tale.

Conform celor de la techradar.com, cele mai populare camere digitale pentru acest an sunt cele care pot filma in 4K, iar printre brand-uri se numara Panasonic, Olympus, Fujifilm sau Sony.

Sursa foto: Shutterstock