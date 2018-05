Compania Uber a anuntat mai multe inovatii care ar putea pune bazele primelor retele de transport urban aerian.

Retelele de transport „in air” ar urma sa aiba la baza vehicule de zbor semi-autonome, pe baza de propulsie electrica.

Potrivit reprezentantilor companiei, serviciul Uber Air va folosi o retea de aeronave electrice VTOL (n.r. Aeronave cu Decolare si Aterizare Verticala), foarte similiare cu dronele, care vor putea transporta dintr-un punct in altul pana la 4 pasageri.

Chiar daca e clar ca nu va produce in mod direct vehicule de zbor, compania a anuntat colaborari cu lideri din industrie, pentru a putea dezvolta vehicule care sa fie compatibile cu planurile pe termen lung ale viitoarei retele UberAir.

Uber a comunicat deja ca planuieste sa lanseze acest serviciu in 2023, iar primul test de zbor ar putea avea loc cu aproximativ trei ani mai devreme fata de data lansarii, adica in 2020.

Un prim test realizat de companie in urma cu cateva luni arata ca acest tip de ,,flying taxi” poate parcurge o distanta de 40 de kilometri in 10 minute sau chiar mai putin.

Pe langa economia timpului petrecut in mijloacele de transport, un alt avantaj al acestui tip de transport este ca nu are nevoie de o infrastructura foarte elaborata, scrie The Verge.

Costul infrastructurii va fi minim, comparativ cu al infrastructurii pe care o cer mijloacele de transport traditionale. Astfel, daca pentru a construi drumuri sau tuneluri e nevoie de infuzii mari de capital, reteaua VTOL se poate adapta destul de usor la infrastructura care exista deja.

Vehiculele UberAir vor putea sa aterizeze si sa decoleze in si din spatii amenajate pe acoperisurile parcarilor etajate si ale heliporturilor, de exemplu.

Uber nu a anuntat inca si cat ar putea costa acest serviciu, insa a precizat, totusi, ca pretul unei asemenea calatorii va fi, in mod sigur, unul accesibil, similar cu cel al serviciului UberX.

De asemenea, reprezentatii companiei au mai spus ca, in prima faza, aceste „taxiuri zburatoare” vor avea piloti umani, insa vor fi transformate apoi in vehicule automate.

Pana atunci, insa, Uber trebuie sa faca fata foarte multor provocari, cea mai mare fiind cea de ordin legal: nu exista inca un cadru legal care sa permita zboruri comerciale de joasa altitudine in orase.