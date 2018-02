Ecranul are doar un milimetru grosime si este elastic, astfel incat nu se simte pe piele.

Un ecran OLED ultrafin, subtire ca un pansament, care se poate aplica pe mana pentru a primi si trimite mesaje. Este inventia unui universitar japonez, care spera sa o vada utilizata in special in domeniul sanatatii.

Dispozitivul de un milimetru grosime ii permite pacientului sa-i comunice date medicale doctorului sau aflat la distanta, sustine inventatorul, Takao Someya, profesor la universitatea din Tokyo.

Aplicat pe palma sau pe dosul palmei, aparatul poate fi folosit si la trimiterea de mesaje catre pacienti, pentru ca ei sa nu uite sa-si ia medicamentele sau poate sa le permita copiilor sa comunice cu bunicii lor aflati la distanta.

"Daca il aplicati pe piele, aveti impresia ca face parte din corp. Atunci cand trimiteti mesaje de pe mana, asta va face mai apropiati din punct de vedere emotional de expeditor", si-a exprimat entuziasmul Takao Someya.

El subliniaza ca inventia se va dovedi foarte utila intr-o Japonie imbatranita, pentru ca ar permite supravegherea continua si neinvaziva a persoanelor in varsta dependente.

Imaginea sau mesajele se afiseaza o grila de micro-LED-uri, conectate de cabluri elastice si incastrate intr-o folie de cauciuc. Dispozitivul contine si un captator ultrausor si un sistem de comunicare fara fir.

"Cum aparatul este elastic, el permite aplicarea unui ecran pe lucruri cu suprafata complexa, precum pielea", subliniaza inventatorul. Poate fi lasat pe piele o saptamana, fara a provoca inflamare, si este atat de usor ca utilizatorii il pot uita.

El ar putea fi utilizat de sportivi, pentru a afla ritmul cardiac sau a-si verifica itinerariul in timpul curselor sau chiar de salariati, care ar putea citi instructiunile de utilizare direct pe mana, in timp ce muncesc.

Aparatul, dezvoltat in parteneriat cu gigantul Dai Nippon, va fi prezentat la intalnirea anuala a Asociatiei americane pentru progresul stiintei din Texas. Dispozitivul ar putea ajunge in magazine in trei ani.

Sursa: Agerpres