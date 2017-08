Microsoft pregateste un sistem care va permite folosirea calculatoarelor prin simpla miscare a ochilor.

Programul este deocamdata in faza de testare beta, insa poate fi deja folosit de utilizatorii care folosesc Windows 10 si au un dispozitiv compatibil pentru detectarea miscarii ochilor, cum este Tobii Eye Tracker 4C.

Cu ajutorul noului program, calculatorul va putea fi controlat fara atingere, doar prin miscarea ochilor. In acest fel va putea fi controlat mouse-ul si tastatura, scrie Daily Mail.

Microsoft vine astfel in ajutorul persoanelor cu disabilitati, care nu se pot misca si din aceasta cauza nu pot folosi nici computerele.

Vestea buna este ca Windows 10 are deja integrat acest sistem, prin urmare proiectul va deveni realitate foarte curand.

Deocamdata sunt cateva probleme cu programul, care trebuie rezolvate inainte de lansarea oficiala a softului.

Setarile Eye Control vor putea fi personalizate, in functie de nevoile fiecarui utilizator. Acesta va putea alege cum vrea sa scrie, daca sa aleaga fiecare litera in parte sau sa utilizeze optiunea de intuire a cuvintelor in functie de primele litere tastate.