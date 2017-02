Compania Vizio a monitorizat in secret preferintele de vizionare ale cumparatorilor sai.

Folosind televizoare de timpul smart TV, compania producatoare Vizio a adunat in secret informatii despre preferintele de vizionare ale clientilor sai.

Astfel, ea a monitorizat ce posturi TV si emisiuni urmaresc acestia, fara sa-i informeze in prealabil sau sa le ceara acordul, scrie publicatia Trusted Reviews.

Prin urmare, in momentul in care acest lucru s-a aflat, Vizio s-a trezit in mijlocul unui mare scandal. A fost de acord sa plateasca daune in valoare de peste 2,2 milioane de dolari.

Toate informatiile despre obiceiurile de vizionare ale cumparatorilor televizoarelor Vizio au fost vandute unor terte parti. Vizio precizeaza insa ca datele vandute nu pot face legatura directa intre anumite preferinte de consum audiovizual si indivizi.

Comisia Federala de Comert din Statele Unite anunta ca peste 11 milioane de cumparatori au fost monitorizati ilegal, incepand cu luna februarie 2014.

Prin intermediul platformei de smart TV, informatia era preluata de pe ecranul utilizatorului si trimisa la serverele companiei.

Pe langa aceste date, televizoarele smart inregistrau adresa IP si codul zip, dar si alte date personale.

In mod normal, toate aceste informatii trebuie sa fie preluate numai cu acordul explicit al cumparatorilor, precizeaza Comisia Federala de Comert.

Vizio este o companie care opereaza in special in Statele Unite si produce mai ales televizoare Ultra HD.