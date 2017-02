Urmatoarele generatii de computere vor fi mult mai performante decat cele de acum.

In industria electronicelor exista Legea lui Moore, care spune ca la fiecare doi ani dispozitivele electronice isi dubleaza viteza si capacitatea. Prin urmare, la fiecare 24 de luni inginerii inventeaza aparate de doua ori mai performante decat cele anterioare. Stim prea bine ca este adevarat, pentru ca azi putem cumpara la un pret decent calculatoare foarte rapide, pe care nu ani in urma nu ni le-am fi permis.

Totusi, exista ceva care risca sa limiteze in curand dezvoltarea uimitoare a gadgeturilor. Arnab Hazari, masterand in inginerie electrica la Universitatea Michigan, a scris o analiza pentru Science Alert, in care prezinta viitorul acestui domeniu.

Teoretic, posibilitatile de dezvoltare a calculatoarelor sunt nelimitate, dar in realitate exista piedici concrete. Viteza si capacitatea unui calculator este data de numarul si dimensiunea tranzistorilor. Cu cat sunt mai mici si mai multi, cu atat dau aparatului o performanta mai buna si consuma mai putina electricitate.

Insa exista o limita sub care nu mai putem miscora tranzistorii, avertizeaza Hazari. Tranzistorii folositi acum de Intel au numai 14 nanometri in diametru. Ei sunt deja extrem de mici, de doar 14 ori mai mari ca o molecula de ADN. Sunt fabricati din silicon, iar un atom de silicon are 0.2 nanometri dimensiune. Prin urmare, este imposibil sa mai reducem foarte mult dimensiunea acestor minuscule legaturi electronice.

Este deci posibil ca in curand sa nu mai putem realiza calculatoare mult mai performente decat cele care exista acum? Deci sa incetineasca evolutia acestei industrii?

Hazari spune ca solutia este alta: sa inlocuim curentul electric care trece prin tranzistori cu unde luminoase, adica fotoni. In acest fel, tranzistorii nu vor deveni neaparat mai mici, dar vor comunica mult mai rapid intre ei, deci calculatoarele vor fi mult mai performante. Fotonii sunt de 20 de ori mai rapizi ca electronii din curentul electric, deci si calculatoarele care vor folosi unde de lumina in loc de curent electric vor fi de 20 de ori mai rapide.

Deocamdata, cercetarile in acest domeniu al dispozitivelor fotonice se afla abia la inceput. Viitorul insa le apartine, este convins Hazari.