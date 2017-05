Pretul de vanzare s-a situat sub estimarile specialistilor, bazate pe sumele obtinute la alte licitatii asemanatoare.

Un computer din legendara generatie "Apple-I", unul dintre primele calculatoare personale din istorie, a fost adjudecat cu suma de 110.000 de euro la o licitatie organizata sambata in Germania.

"Din punctul nostru de vedere, se revine la un nivel normal. La cinci ani dupa moartea lui Steve Jobs, cofondatorul Apple, frenezia s-a normalizat", a declarat Uwe Breker, comisarul acestei licitatii organizate in orasul Köln.

Casa de licitatii Breker, specializata in "antichitati tehnologice", estimase ca pretul de vanzare va fi cuprins între 180.000 si 300.000 de euro pentru acest computer celebru, aflat inca in stare de functionare. El a fost pus in vanzare alaturi de factura de cumparare, manualul cu instructiuni si diverse documente ale proprietarului original - un inginer californian.

Dispozitivul, unul dintre cele 200 de modele ”Apple-I” puse in vanzare de o companie recent infiintata la acea vreme de Steve Jobs si Steve Wozniak, a fost cumparat de un inginer german care detine o colectie de computere vechi.

Pe plan mondial, doar opt modele Apple-I sunt inca in stare de functionare. Raritatea lor si un veritabil cult care a aparut in jurul companiei Apple, amplificat dupa moartea lui Steve Jobs, a facut ca sumele platite la licitatii pentru astfel de calculatoare personale sa ajunga la niveluri record.

Un alt exemplar din aceeasi gama a fost vandut in 2013 cu 516.000 de euro la o licitatie organizata tot de casa Breker.

Sursa: News.ro