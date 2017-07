Ray Box, cunoscut sub numele de jucator "Stallion83", obtinuse cel mai bun punctaj la jocurile Xbox, timp de 11 ani la rand.

De curand insa, Ray s-a casatorit si a plecat in luna de miere. Pentru ca nu a mai jucat timp de cateva zile, un concurent a reusit sa-i bata recordul, scrie Mashable.

Astfel, Stephen Rowe, "Smrnov", are acum un punctaj de 1.592.530, iar Cox numai 1.587.249. Desigur, tanarul s-a intors si a inceput imediat sa joace din nou, ca sa-si recastige titlul pierdut.

De altfel, Cox nu a parut foarte deranjat de pierderea locului intai, scriind pe Twitter ca "a fost ocupat sa faca mult sex".



I've been too busy having all the sex. pic.twitter.com/aFNpwuaDY1