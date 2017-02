Compania a anuntat ca urmatorul joc din serie va aduce si continuare modului The Journey.

Desi mai sunt multe luni pana cand FIFA 18 va aparea in magazine, EA Sports a facut un prim anunt legat de jos. Conform CEO-ului EA, Andrew Wilson, modul The Journey va avea sezonul 2!

Sezonul 2 din The Journey va avea noi personaje si povesti si "va construi deasupra fundatiei create cu povestea din actualul joc". Primul sezon din The Journey l-a urmarit pe tanarul Alex Hunter in primul sau sezon in Premier League.

Avand in vedere modul in care s-a terminat primul sezon din The Journey, exista sanse mari ca Hunter sa apara in partea a 2-a, desi Andrew Wilson nu a mentionat acest lucru.

EA a mai anuntat ca FIFA 17 a fost cel mai vandut joc pe console in 2016 si este pe cale de a deveni cel mai vandut joc FIFA din istorie. Aceasta realizare este impresionanta in conditiile in care Pro Evolution Soccer, marele rival, a avut parte la randul lui de recenzii bune si mult succes.