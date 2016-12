Nu castiga la fel de mult ca un fotbalist profesionist, insa calatoreste in toata lumea!

Ivan "BorasLegend" Lapanje este recunoscut pentru talentul sau din seria de jocuri FIFA, participand la o multime de turnee - in 2013, victoria de la Virgin Gaming EA Sports FIFA Challenge l-a ajutat sa castige 134.000 de euro.

In medie, Lapanje castiga aproximativ 60.000 de euro anual din turneele de FIFA. Cum a reusit sa devina jucator profesionist de FIFA? "Rabdarea in joc este foarte importanta. Multi se grabesc sa ajunga in defensiva si ofera usor balonul in ofensiva. Trebuie sa faci mijlocul sa munceasca mai mult. Multi jucatori si-ar imbunatati stilul cu o rabdare mai mare" spune Ivan intr-un interviu pentru Dream Team.

Singurul mod prin care poti progresa, mai spune Lapanje, este sa cauti provocari: "Gaseste cei mai dificili oponenti si provoaca-i, acesta este cea mai buna metoda de a progresa si de a-ti gasi punctele vulnerabile. Analizeaza-ti stilul de joc. Trebuie sa gasesti fiecare capitol la care ai de muncit si o faci. Lucreaza la punctele slabe si imbunatateste-le pe cele puternice. Poate parea un cliseu dar increderea in tine insuti si in stilul tau de joc este vitala. Daca nu crezi in abilitatile tale nu o vei putea face" mai spune suedezul de 23 de ani.

Nu are de gand sa se retraga prea curand: "Prefer asta in dauna unui job intre 9 si 17. Am mult timp liber, vad lumea si imi decid propriul program. Voi continua sa joc cat timp voi simti ca pot sa bat pe oricine. Poate ca ma veti vedea si cand voi avea 85 de ani si voi sta in scaun cu rotile" incheie jucatorul cu 11 titluri majore in competitiile de FIFA.