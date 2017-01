Prima editie a avut loc in 2016.

Cei mai buni jucatori de FIFA isi pot testa abilitatile intr-un turneu urias organizat de Federatia Engleza de Fotbal. Turneul Emirates FA Cup gaming a avut editia inaugurala anul trecut.

Gameri din intreaga lume se vor duela la Londra pentru trofeul ce va fi acordat castigatorului pe celebra arena Wembley pe 6 mai. Turneul preia formatul celei mai vechi competitii din lume, FA Cup, fiecare dintre cei 64 de participanti urmand sa reprezinte unul dintre cluburile calificate in acest sezon.

Aventura castigatorului turneului care va tine o zi pe Wembley va culmina cu urcarea celor 107 de trepte pana in Royal Box unde vor primi trofeul. Castigatorul va primi experienta VIP la finala FA Cup de pe 27 mai, precum si prestigiul de a fi Every Gamer’s Adventure Champion 2017.

In 2016, la turneul inaugural, dupa 9 ore de fotbal virtual, Chelsea si reprezentantul ei, Harris Riazz, au castigat turneul cu 3-1 in fata celor de la Southamptoon. Inscrierile pentru editia din acest an au pornit de astazi pe www.EveryGamersAdventure.com unde toti doritorii vor intra in urna si vor fi selectati cei 64 de participanti ce vor lua parte la tragerea la sorti din turul 3 al turneului. Inscrierile vor fi deschise pana pe 10 martie iar participantii vor fi anuntati pana pe 24 martie.