Jucatorii in forma in prima jumatate a sezonului vor avea rating-uri mult imbunatatite.

Perioada de pauza din majoritatea campionatelor este aproape de final iar cei de la EA Sports pregatesc upgrade-uri pentru luna ianuarie pentru FIFA Ultimate Team. Jucatorii vor primi un boost in functie de prestatiile din viata reala.

Upgrade-urile vor veni in mai multe "valuri" incepand cu 3 februarie. La fiecare saptamana dupa aceea, pana pe 24 februarie, va veni cate un nou 'lot' de jucatori.

Conform site-ului Ultimate Team, in jur de 400 de jucatori vor primi un upgrade in luna februarie. Desi probabil ar fi normal, se pare ca nu vor exista jucatori care sa aiba vreun downgrade in urma unor evolutii sub asteptari.