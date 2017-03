Nintendo a anuntat oficial ca jocul Super Mario Run va fi lansat pe platforma Android pe 23 martie! Jocul care a amenintat suprematia Pokemon Go a fost lansat pe iOS in luna decembrie.

Anuntat oficial in luna septembrie la evenimentul iPhone 7, Super Mario Run a fost exclusiv pentru iOS in primele luni. Joia viitoare, utilizatorii de Android care au solicitat sa fie instiintati cand jocul va deveni disponibil vor primi notificare.

La fel ca in cazul versiunii pe iOS, si versiunea de Android va putea fi descarcata gratuit insa doar o portiune limitata din joc va fi disponibila. Pentru deblocarea jocului intreg, utilizatorii vor trebui sa plateasca 9.99 de dolari.

Android version of #SuperMarioRun will be available on 3/23 with the Ver.2.0.0 update! Pre-register now: https://t.co/dAxzTlppnG pic.twitter.com/nQ0T4znOBt