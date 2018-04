Vezi comunicatul oficial.

Sony Interactive Entertainment anunta lansarea jocului "God of War", disponibil atât in varianta digitala, pe PlayStation Store, dar si la partenerii PlayStation.

Jocul a fost dezvoltat de Studioul Santa Monica timp de 5 ani si s-a bucurat de un numar record de recenzii la nivel mondial, multe dintre acestea acordandu-i cel mai mare scor.

Fata de jocul anterior al seriei, actiunea din noul "God of War" are loc in lumea dura a zeilor si monstrilor scandinavi, unde Kratos trebuie sa indeplineasca o misiune personala. Pentru prima oara, cel mai important obiectiv al lui Kratos este sa ii ofere protectie lui Atreus, propriul sau fiu.

Kratos, cu o viziune matura asupra propriei existente, trebuie sa isi controleze furia care l-a dominat in Olimp, ceea ce inseamna ca jucatorii vor avea o noua perspectiva asupra unui personaj extrem de puternic, aflat in postura de tata.

In lupta, Kratos foloseste toporul Leviathan, pe care il poate arunca asupra inamicilor si rechema in mainile sale, iar pentru a se apara acesta se foloseste de scuturi pentru a para atacurile inamicilor. In tot acest timp, Atreus deconspira pozitiile oponentilor si poate arunca sageti puternice pentru a-i imobiliza pe cei aflati in lupta cu tatal sau.

Mai mult, Kratos si Atreus pot explora universul vast, plasat in mitologia Norse, intr-o serie de misiuni secundare, in urma carora sunt rasplatiti cu bonusuri sau imbunatatiri pentru arme, armuri si talismane.

Muzica din "God of War" a fost compusa de Bear McCreary si pastreaza elemente specifice din seriile anterioare (cor, tobe), adaptate mitologiei Norse. Toate melodiile sunt disponibile pe Spotify.

Din punct de vedere grafic, jucatorii pot opta intre: Favor Resolution (pentru o rezolutie superioara) sau Favor Performance (rezolutie 1080p si un numar mai mare de cadre pe secunda, pentru o experienta fluida).

God of War este disponibil pe PlayStation Store si la partenerii PlayStation, exclusiv pentru PS4.