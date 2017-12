Rainbrow este un joc simplu si amuzant, conceput special pentru iPhone X.

Nathan Gitter, absolvent al Universitatii Washington, a lansat un joc pentru iPone X. Acesta se numeste Rainbrow si este foarte diferit de alte jocuri pentru smartphone.

Utilizatorul trebuie sa foloseasca diferite miscari din sprancene ca sa poata misca un emoji pe ecran.

In functie de miscarea spancenelor, acest emoji se deplaseaza pe ecran in sus sau in jos si aduna stelute, care reprezinta puncte. Desigur, trebuie sa evite si diferite obstacole, cum ar fi masinile sau mingile.

Jocul este foarte simplu, insa poate deveni obositor dupa un timp. Pentru a misca emoji-ul in sus trebuie sa ridici sprancenele, iar pentru a-l muta in jos trebuie sa te incrunti. O expresie neutra a chipului inseamna ca emoji-ul va sta nemiscat.

Deocamdata nu exista o versiune multiplayer, insa Gitter vrea sa o dezvolte in curand.

Chiar daca pare foarte simplu, Rainbrow este un conceput nou, deoarece foloseste camera foto TrueDepth si sistemul de operare iOS 11 care poate detecta expresia fetei utilizatorului in timp real.

Jocul poate fi un prim pas spre dezvoltarea de noi aplicatii bazate pe expresiile faciale, scrie MacRumors. Rainrow poate fi descarcat gratuit din App Store.