Cei de la The Sun au publicat pe pagina de Facebook un clip in care prezinta cele mai amuzante bug-uri si glitch-uri cu portari din FIFA 17. Desi jocul a fost laudat de fani, erorile nu au disparut din editia din acest an a jocului.

O parte din faze sunt din versiunea beta a jocului - cei de la EA Sports au rezolvat problema existenta la penalty-uri cand o minge trimisa incet, pe jos, ajungea in poarta desi portarul ar fi avut timp sa apere.