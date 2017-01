Castigatorul Balonului de Aur are sanse mari sa fie pe coperta FIFA 18!

Desi mai sunt 9 luni pana cand urmatorul joc din seria FIFA va fi lansat, cei de la The Sun ofera primele informatii si speculatii legate de FIFA 18. Cea mai importanta este legata de starul care va fi pe coperta jocului.

FIFA 17 a avut mai multi jucatori care s-au duelat pentru aceasta onoare iar voturile fanilor au facut ca Marco Reus sa fie alesul. Cum Leo Messi este legat de Konami si Pro Evolution Soccer, la fel ca si colegii sai de la Barcelona, Cristiano Ronaldo este marele favorit. De asemenea, Ronaldo are sanse mari sa fie jucatorul cu cel mai mare rating din FIFA 18.

Cei de la The Sun mai spun ca modul The Journey va continua in FIFA 18 dupa succesul enorm pe care l-a avut in prima editie. Povestea lui Alex Hunter a fost foarte bine primita de fani - in FIFA 18, EA Sports va continua povestea lui Hunter, concentrandu-se pe cariera sa internationala si pe presiunea care vine odata cu faima globala.