Un jucator surprinzator ar putea fi starul de pe coperta urmatorului joc - in urma cu 2 ani era un necunoscut!

Daca in FIFA 17 cei de la EA Sports au ales 4 staruri care sa fie pe coperta jocului iar fanii l-au votat pe Marco Reus, starul celor de la Borussia Dortmund, in FIFA 18 fanii ar putea avea parte de o surpriza majora.

Conform celor de la Daily Mirror, EA Sports a inceput negocierile pentru un parteneriat cu jucatorul celor de la Tottenham, Dele Alli! Jucatorul de 20 de ani a avut un salt urias in ultimul an si jumatate dupa ce a devenit titular la Tottenham, fiind unul dintre mijlocasii cu cele mai multe goluri marcate in acest sezon in Europa!

Transferat cu doar 5 milioane de lire in urma cu 2 ani cand era necunoscut in fotbalul mondial, Alli a ajuns sa fie curtat de granzi precum Real Madrid sau Bayern Munchen. Iar acum poate fi jucatorul de pe coperta FIFA 18 daca negocierile se vor finaliza cu succes.