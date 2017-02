Una dintre cele mai discutate faze din 2016 a ajuns in jocul celor de la EA Sports.

A trecut ceva timp pana cand fanii jocurilor FIFA s-au adaptat la noul sistem de executare a fazelor fixe - iar penalty-urile erau dificil de executat in prima faza. Noul sistem a scos bara de forta, directia din precedentele jocuri ceea ce a insemnat ca utilizatorul era responsabil cu parcursul distantei pana la minge.

Astfel, acum executiile din realitate precum panenka pot fi reusite in FIFA 17. Insa cea mai dificila executie este cea cu penalty-ul indirect - Leo Messi si Luis Suarez au reusit asta intr-un meci de La Liga din sezonul trecut in fata celor de la Celta Vigo. In joc insa e nevoie de multe incercari esuate pentru a reusit o astfel de executie.



Cei de la Dream Team au dezvaluit cei 3 pasi pentru a realiza un astfel de gol: in primul rand este nevoie de un executant foarte bun care sa tinteasca departe in lateral cu cat de putina forta este posibil. Apoi, este nevoie de un jucator foarte rapid care sa vina in viteza spre minge. Acesta trebuie sa suteze imediat spre coltul lung cu cat de multa putere este posibil.