Un studiu recent ofera concluzii surprinzatoare despre gameri.

Anumite jocuri video functioneaza asemeni unor teste de inteligenta. Gamerii care obtin rezultate foarte bune la aceste jocuri sunt mult mai inteligenti decat cei care se descurca mai greu, scrie Daily Mail.

Este vorba de jocuri care presupun gandire strategica, memorie si lucru in echipa, precum League of Legends si Defence of the Ancients 2 (DOTA 2).

Cercetatorii care au realizat studiul precizeaza ca au observat un nivel ridicat de IQ la gamerii care au demonstrat abilitati deosebite la aceste doua jocuri. O legatura similara a fost observata si intre nivelul de IQ si performanta la sah.

Profesorul Alex Wade, de la Universitatea din York, a declarat ca jocurile precum DOTA 2 sunt foarte complexe, necesita interactiune sociala si abilitati intelectuale mai deosebite.

O legatura evidenta intre nivelul de IQ si performanta la joc a fost observata numai la jocurile de strategie de tipul Multiplayer Online Battle Arenas.

La cele de tipul First Person Shooter nu a fost observata o legatura de acest fel.

Concluzia studiului a fost publicata in revista Public Library of Science ONE.

Foto: iStock