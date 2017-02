Doi barbati care conduceau un site legat de jocul FIFA au fost amendati dupa ce au pledat vinovat pentru incalcarea actului de pariuri din Marea Britanie.

Craig Douglas, un gamer cunoscut sub numele de Nepenthez, si partenerul sau de afaceri, Dylan Rigby, au creat un sit ce le permitea utilizatorilor sa parieze moneda virtuala din jocurile FIFA. Douglas a fost amendat cu 112.000 de dolari, in timp ce Rigby a primit o amenda de 203.000 de dolari.

Este prima data cand comisia de pariuri din Marea Britanie a condamnat oameni pentru infiintarea unui site nelicentiat ce avea conexiune cu un joc video. "Acesta a fost unul dintre cele mai grave cazuri pe care le-am investigat" a spus seful executiv, Sarah Harrison. "Gravitatea este reflectata de catre penalitatile financiare serioase impuse de Judecator".

Cei doi barbati au condus un site numit FUT Galaxy care le permitea jucatorilor sa transfere moneda virtuala in afara jocului FIFA si sa parieze pe jocuri de fotbal reale. Castigurile erau apoi transferate inapoi in jocul FIFA 17. Crucial insa, moneda virtuala FIFA poate fi vanduta pe piata neagra online, oferindu-le valoare reala, precum chip-urile de casino. Ambii am pledat vinovat.