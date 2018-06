Vezi comunicatul oficial.

Sony Interactive Entertainment a anunțat data de lansare pentru cel mai așteptat titlu PS VR al anului, „Firewall: Zero Hour”. Acesta se va lansa pe 29 august.

First Contact Entertainment, producătorul noului joc, este cunoscut în industria de gaming pentru colaborări în cadrul unor jocuri bestseller precum World of Warcraft, Overwatch, Medal of Honor și Call of Duty.

Firewall: Zero Hour este unul din cele mai intense shootere de echipă PS VR, în care jucătorii trebuie să colaboreze strategic și să utilizeze multiple echipamente pentru a colecta și a proteja date valoroase.