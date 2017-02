Urmatorul joc din seria FIFA poate veni cu o noua inovatie.

Odata cu schimbarea motorului jocului si trecerea la Frostbite, FIFA 17 a avut un salt calitativ remarcabil in ceea ce priveste grafica, jucatorii si stadioanele aratand mai realist ca niciodata. Iar FIFA 18 ar putea duce experienta din joc la next level!

Frostbite Engine este specializat intr-o tehnica ce ar imbunatati mult jocul - vremea dinamica! Asa cum s-a putut vedea in noul Need for Speed si in Battlefield 1 si cum se va putea vedea in urmatorul Mass Effect: Andromeda.

Conform directorului Jonas Skantz de la Frostbite a vorbit cu The Sun si le-a spus ca echipa sa dezvolta "inovatii nemaivazute ale gameplay-ului", facand referire la vremea dinamica.

Iata ce inseamna vremea dinamica pentru jocul Battlefield 1.