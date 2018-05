Vezi comunicatul oficial.

Sony Interactive Entertainment a anuntat vanzari globale de peste 3,1 milioane de copii ale jocului God of War in primele trei zile de la lansarea sa exclusiva pe PlayStation 4 (PS4).

Cifrele includ numarul de discuri Blu-ray si numarul de descarcari din PlayStation Store. Datele au fost colectate in perioada 20.04.2018 - 22.04.2018.

Jocul a devenit astfel cel mai bine vandut titlu first party pentru PS4. Creat de Santa Monica Studio, SIE Worldwide Studios, God of War a fost lansat in cadrul francizei dupa o pauza de opt ani.

Acesta este in prezent unul din cele mai apreciate jocuri din istoria PS4, multi jucatori considerand lansarea sa o reinterpretare exceptionala si indrazneata a seriei iconice.