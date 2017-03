Utilizatorii care folosesc consolele pentru FIFA 17 probabil nu s-au gandit la asta.

FIFA 17 a venit cu multe imbunatatiri datorita noului engine Frostbite. Cel putin cand vine vorba despre grafica, diferenta fata de FIFA 16 este clara! Totusi, exista utilizatori care nu se pot bucura de acest lucru.

Majoritatea utilizatorilor de console au o problema mare cand vine vorba despre jocul FIFA 17 - conecteaza consola la televizor. Desi nu ar parea sa fie vorba despre o problema grava, cand vine vorba despre FIFA 17, cea mai buna varianta este monitorul de PC!

Utilizatorii de pe Reddit au semnalat diferenta evidenta intre FIFA 17 pe consola conectata la TV si varianta cu monitorul de PC: "diferenta este uriasa". Exista mai multe motive: in primul rand, distanta optima la care poti sta de un televizor este de cativa metri, in timp ce monitoarele sunt create pentru a putea sa stai aproape de el.

Astfel, densitatea pixelilor tinde sa fie superioara fata de un televizor de aceea dimensiune. Insa cel mai important este ca scapi de blurul de miscare si de ghosting - majoritatea televizoarele au dificultati cand vine vorba despre actiunea rapida. Monitoarele au timp de raspuns foarte mic si fac fata mult mai bine la scenele rapide.

Si nu in ultmul rand, lag-ul. Diferenta dintre momentul in care apesi un buton si reactia pe care o vezi in joc poate fi uneori decisiva. Monitoarele sunt create pentru a combate acest lag. Desi televizorul poate fi o varianta mai buna cand vine vorba despre anumite jocuri, cand vine vorba de FIFA, monitoarele sunt varianta mai buna.