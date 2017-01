Un nou mod de joc a starnit amuzamentul fanilor jocului.

Cum urmatorul joc din serie Grand Theft Auto nu va fi lansat prea curand, fanii jocului se amuza cu modurile create de alti gameri. Daca in trecut am vazut telefonul Galaxy Note7 folosit pe post de grenada in joc, acum a venit randul duelului dintre Messi si Cristiano Ronaldo.

Cei mai mari rivali din fotbal in ultimul deceniu sunt in razboi si in joc! Cei doi se impusca, arunca granade unul dupa altul - duelul incepe cu o lovitura cu capul a la Zidane data de Messi lui Ronaldo.

Fanii celor de la Arsenal au si ei un motiv de bucurie - in mai multe faze din clip, Messi poarta tricoul echipei londoneze! Daca in realitate sansele sa se intample asa ceva sunt minime, in joc iata ca a fost posibil!