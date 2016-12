Are toate sansele sa depaseasca Pokemon Go!

Compania de analiza a aplicatiilor, Apptopia, a anuntat ca primul joc oficial Super Mario pentru orice platforma mobila a fost descarcat de 2.85 milioane de ori in prima zi dupa marea lansare a celor de la Nintendo!

Astfel, Super Mario Run are toate sansele sa depaseasca Pokemon Go in materie de descarcari dupa prima saptamana, joc ce a avut 900.000 de descarcari in prima zi - acest lucru a fost cauzat si de faptul ca Pokemon Go s-a lansat in doar cateva tari la inceput, in timp ce Super Mario a aparut in 150 de tari pentru utilizatorii de iPhone si iPad.

Jocul Super Mario Run a fost anuntat la evenimentul de lansare a noului iPhone. Jocul este gratuit pentru descarcare si primele 3 nivele pot fi jucate gratuit. Pentru a debloca restul nivelelor, este necesara o singura plata de 9.99 de dolari si acestea vor fi disponibile fara reclame.

Cei de la Nintendo nu au dezvaluit cand va fi lansat jocul si pentru utilizatorii de Android, spunand doar ca "va fi lansat in 2017" si ca va urma in curand un anunt pe acest subiect.