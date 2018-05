Vezi comunicatul oficial.

Sony Interactive Entertainment anunta vanzari de peste 80,4 milioane de copii ale jocului Gran Turismo in cei 20 de ani de la lansarea sa.

O crestere a vanzarilor este preconizata, in contextul in care Polyphony Digital Inc., creatorii Gran Turismo, anunta Campionate FIA Gran Turismo, in parteneriat cu Federatia Internationala de Automobilism.

Polyphony organizeaza un eveniment special Gran Turismo World Tour in cadrul cursei Nürburgring de 24 de ore din acest weekend, ce are loc pe Nordschleiffe, in Nürburg, Germania.

30 dintre cei mai buni piloti Gran Turismo din Europa au fost invitati sa participe la o serie de curse demonstrative in cadrul Nations Cup si Manufacturer Series – cele doua competitii ce compun Campionatele FIA Gran Turismo.

Campionatele competitive vor incepe pe 1 iunie. Participantii se vor intrece in cadrul unor curse saptamanale ce formeaza un ”sezon” lunar.

Cei mai buni piloti din fiecare dintre cele 5 sezoane ale acestui an vor fi invitati la finale regionale in Europa, Asia si cele doua Americi.

Cei mai buni vor fi ulterior invitati la Finala Mondiala din acest an. Castigatorii campionatelor FIA Gran Turismo vor fi premiati la faimoasa cina FIA Awards din St. Petersburg, care se desfasoara in luna decembrie.