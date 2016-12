8 dintre jucatorii Campioanei Europei au participat la duel.

Real Madrid a luat parte la provocarea FIFA Skills saptamana aceasta, ca parte din promovarea facuta de EA Sports pentru jocul sau.

Cum in Spania este pauza de iarna, starurile de la Real n-au avut nevoie de munca de convingere pentru a lua parte la provocare. S-au impartit in 2 tabere: grupul spaniolilor vs grupul restului lumii.

Desi grupul cu jucatori din alte tari avea nume grele precum Benzema si James Rodriguez, rezultatul provocarii a fost surprinzator! Cel mai slab cotat jucator din grup a fost decisiv!