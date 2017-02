In primele sale 3 meciuri, a marcat 3 goluri si a pasat la alte 2!

Noul atacant al lui Manchester City, Gabriel Jesus, are un start de cariera fantastic in Anglia. Titularizat in utlima partida in dauna lui Kun Aguero, Jesus a reusit o dubla ce i-a adus victoria cu 2-1 lui City, golul victoriei venind pe final de meci.

Performantele atacantului au facut ca in FIFA Ultimate Team cardul jucatorului sa fie unul dintre cele mai dorite in acest moment - nu este insa deloc ieftin cum s-ar astepta utilizatorii tinand cont ca este vorba despre un jucator tanar.

Dupa ce EA Sports a anuntat includerea lui in seria One to Watch, cardul lui Jesus este tranzactionat in acest moment cu 500.000 sau 600.000 coins, scrie The Sun. Iar ratingurile explica pretul - 5 stele skill, 4 stele la piciorul mai slab, 85 dribling si 86 pace, 80 finishing si 98 la stamina!

Cei de la EA Sports i-au inclus si pe Dimitri Payet, Morgan Schneiderlin, Patrick van Aanholt si Julian Draxler pe lista OTW.