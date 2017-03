Sunt sanse mari ca fanii seriei sa nu poata juca daca nu au consola de ultima generatie.

FIFA 18 poate fi primul joc din seria FIFA care sa nu fie disponibil pe Xbox 360 si PS3! Cum tot mai multi gameri trec la console de ultima generatie, FIFA 18 le poate 'sari' pe cele mai vechi, scrie The Sun.

CFO-ul celor de la EA Sports anunta la conferinta Stifel ca vor continua sa lanseze jocuri pe aceste console pana in 2017. Iar semnalele sunt clare ca acest lucru se va intampla in acest iar iar FIFA 18 va fi exclusiv pe Xbox One si PS4 (pe langa versiunea de PC).

FIFA 17 a fost disponibil pe Xbox 360 si PS3, insa EA a trebuit sa reduca destul de mult calitatea jocului deoarece hardware-ul nu era capabil sa foloseasca engine-ul Frostbite, folosit in premiera pe FIFA 17. Deocamdata nu a fost facut un anunt oficial in acest sens.