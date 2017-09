Pro Evolution Soccer 2018 ofera jucatorilor optiuni deosebite.

Pro Evolution Soccer 2018 le ofera fanilor posibilitatea de a opri actiunea jocului si de a se plimba pe teren pentru a capta actiunea din orice unghi, prin intermediul tehnologiei Ansel.

Gamerii pot adauga apoi filtre si partaja imaginile pe social media, instantaneu.

In cadrul Gamescom, Pro Evolution Soccer 2018 (PES 2018) a primit premiul de cel mai bun joc de sport Gamescom 2017.

Cea de-a 17-a versiune din aceasta franciza, PES 2018, include imbunatatiri pentru actiunile de dribling, pentru controlul mingii si o viteza jocului, oferind un control mai realist al balonului.

Caracteristicile jocului online de tip multiplayer au fost si ele imbunatatite, pentru versiunile 2-vs-2 si 3-vs-3.

Ansel este o tehnologie inovatoare de a face capturi de ecran in joc. Fotografiile pot fi facute din orice pozitie, ajustate apoi cu filtre, pot fi capturate imagini HDR in formate de inalta calitate, iar capturile de ecran in 360 pot fi partajate prin smartphone, PC sau casca de VR.

Ansel este compatibil cu o serie de jocuri extrem de populare, precum: Agents of Mayhem, ARK: Survival Evolved, Aven Colony, Bulletstorm Full Clip Edition, Conan Exiles, Dark and Light, Dishonored 2, For Honor, Formula Fusion, Kona, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Mass Effect: Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, Obduction, Paragon, Pro Evolution Soccer 2018, Raiders of the Broken Planet, Snake Pass, Transformers Online, Tekken 7, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt si The Witness.

Este compatibil cu Unity Engine si cu Unreal Engine ca plug-in si va fi disponibil in curand in Amazon Lumberyard.